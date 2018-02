Marvin (45) gir full gass fra styrhuset

Jeg skal innrømme at jeg er stolt over å være den som skal ha det øverste ansvaret på en slik båt.

MYRE: Å være skipper om bord på en fraktebåt, er kanskje ikke så spesielt. Men når du er skipper på verdens største og mest moderne gassdrevne fraktebåt, som Marvin Sørensen (45) er, har du grunn til å være litt stolt.

Omvisning

Da M/S Nyskund var innom Myre havn i Vesterålen, var publikum var invitert til omvisning, og fikk møte skipperen.

Han er mannen som har fått rederiets tillit.

Han er litt stolt der han sitter i sin stol i styrhuset om bord i den nye og miljøvennlige fraktebåten.

Båten kom nylig til Norge fra verftet i Tyrkia der den ble bygd. Den er 82 meter lang og har en prislapp på 240 millioner kroner.

– Jo jeg skal innrømme at jeg er veldig stolt over å være den som skal ha det øverste ansvaret på en slik båt, særlig når jeg vet at den er miljøvennlig og den eneste i sitt slag i verden. Jeg synes at alle vi som jobber her har grunn til å være litt stolte, sier Sørensen.

Å jobbe om bord på en fraktebåt er ikke nytt for mannen fra Rørvik. Han var også skipper om bord på gamle Nyksund, som var en vanlig motordreven fraktebåt som har vært brukt i fraktfart i 40 år.

Den er nå byttet ut med en ny, større og gassdreven fraktebåt som har fått samme navn.

Sørensen er ansatt i rederiet NSK Shipping som fikk bygd sin første gassdrevne fraktebåt i 2012.

Da var det verdens første gassdrevne fraktebåt og fikk navnet M/S Høydal.

M/S Nyksund er 12 meter lengre.

Den har et lasterom på 2.700 tonn og skal første og fremst frakte for til oppdrettsanlegg langs kysten for forprodusenten Biomar.

– Jeg synes at vi som jobber her om bord har fått en flott arbeidsplass. Vi er et sammensveiset mannskap på sju som jobber for å frakte for til oppdrettsnæringa på en miljøvennlig måte.

Vil jobbe i rorhuset

Dette er en båt som først og fremst skal brukes til å frakte oppdrettsfor langs kysteen.

Den skal hente for ved Biomar sin fabrikk på Karmøy og frakte det langs kysten nord til Hitra.

Båten er også bygd for å kunne ta annen last enn bare for til oppdrettsnæringa.

Sørensen og hans mannskapet går i turnus, slik at han er fire uker på og har fire uker fri.

Når han har fri, reiser han heim til Rørvik for å være sammen med familien.

– Jeg tok styrmannsertifikat for vel 20 år siden. Jeg har det meste av mitt yrkesaktive liv hatt jobb på havet, og det har jeg trivdes med. At jeg en gang skulle bli skipper på verdens største og mest moderne gassdrevne fraktebåt, hadde jeg ikke sett for meg. Men slik er det blitt. Jeg innrømmer gjerne at jeg er fornøyd med å jobbe for et rederi som satser grønt. Jeg tror at det å drifte miljøvennlig vil bli stadig mer viktig. Det er ei ny utvikling som også jeg får være med på, sier skipper Sørensen.