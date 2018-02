Vegard er en av svært få som vil bli murer

Mini

NAMSOS: Mandag var det fagdag på Olav Duun vgs. Der var blant andre murerlærling Vegard Flakken for å snakke pent om murerfaget i lag med sjefen sin, Tor Arne Tisløv i firmaet Murmestrene Tisløv AS.

Skrikende behov

– Vegard er den eneste lærlingen vi har klart å rekruttere de siste åra. Det er ingen som vil søke på murerfaget, sier murmester Tor Arne Tisløv.

Så prekær er situasjonen at han har vært nødt til å hente inn folk fra gata og lære dem opp selv. Tisløv hevder at bransjen i hele fylket strever med å få lærlinger til faget.

Det bekreftes både av kontaktlærer Ståle Tranås på VG2 ved Olav Duun vgs. og av Jonny Rian som er daglig leder på Opplæringskontoret.

Stor byggeaktivitet

– Verst er det innenfor murerfaget og malerfaget, men også betongarbeiderfaget, tømrer, og rørleggerfaget sliter med å rekruttere nok lærlinger, sier Tranås og får støtte av Rian som har tall på rede hånd.

– Behovet for lærlinger er enormt på grunn av stor byggeaktivitet. For to-tre år siden hadde vi 70 lærlingplasser å tilby. Nå har vi 120 og kunne hatt 20 til, men disse lærlingplassene har vi ikke fått besatt, forteller Jonny Rian som administrerer lærlingordninga i fylket.

Ståle Tranås tilføyer at Olav Duun vgs. strever for å få elever til å søke yrkesfag. De har rett og slett altfor få søkere.

– Og det er synd, for søker du bygg- og anleggsteknikk er du garantert jobb etter endt utdanning, påpeker Tranås.

Mange muligheter

Han synes det er beklagelig at foreldre flest – når de råder tenåringene sine til videre utdanningsløp – ikke kjenner til alle mulighetene som åpner seg ved å velge yrkesfag.

– En som velger yrkesfag kan for eksempel gå rett over på ingeniørutdanning etterpå. Det er rett og slett mange muligheter for videre utdanning etter yrkesfag, men det er ikke alle som er klar over det, sier Tranås som igjen tilføyer at ungdom som søker yrkesfag er garantert lærlingkontrakt.

Allsidig yrke

Fire 10.-klassinger fra Namsos ungdomsskole har kommet bort til standen. Vi ber Tisløv fortelle dem hvorfor de skal utdanne seg til murer:

– Det er et veldig allsidig yrke. Vi holder på med alt mulig som muring, betongarbeid, flislegging. 75 prosent av det vi holder på med er flis- arbeid, sier Tor Arne Tisløv.

– Hvordan er lønna?

– Den er vel normal, vil jeg tro. I utgangspunktet har vi akkordbasert arbeid, så da er det litt opp til hver enkelt. Står folk på, vil de tjene bra, svarer han.

10.-klassingen Arne Marius Flasnes nikker. Han synes det høres spennende ut og tar gjerne imot informasjonsmateriell om yrket.

– Yrket byr på mye praktisk arbeid og gir mange muligheter. Jeg kan kanskje tenke meg å søke bygg- og anleggsteknikk – eller idrett. Jeg vet ikke ennå, medgir han.

– Det fine med denne jobben er at ikke en dag er lik, og det vi gjør blir stående på årsvis. Dessuten er yrket sosialt, vi treffer mye folk og blir kjent i lokalmiljøet, reklamerer lærling Vegard og legger til:

– Den som satser på mureryrket blir aldri arbeidsledig.

– Når er du selv ferdig?

– Om fire-fem måneder. Da begynner jeg å arbeide for fullt, sier Flakken og kikker på arbeidsgiveren.

Tor Arne Tisløv nikker. Han får fast jobb. På dagen.