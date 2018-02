Har funnet årsaken til lakserømminga

Mini

KOLVEREID: Dette opplyser Fiskeridirektoratet i en pressemelding etter at undersøkelsene ved Geitryggen i Arnøyfjorden er over. Kontrollen onsdag avdekket et hull i nota, og årsaken til hullet er altså tauet fra dødfiskhoven

– Vi arbeider nå videre for å avdekke om dette er en risiko også på andre anlegg. Vi har tett dialog med notprodusenten og oppdretterne for å få klarhet i om det står nøter med samme innretning i sjøen., opplyser direktoratet

Regionsjef Ørjan Tveiten i Marine Harvest, som eier anlegget i Nærøy, ønsker ikke å utdype noe mer om årsaken før selskapet selv er ferdig med sine undersøkelser. Regionsjefene påpeker at gjenfangsten av laks går bra. Denne starter umiddelbart da rømninga ble oppdaget, og det er innleid profesjonelle fiskere med «flere tusen meter garn», ifølge Tveiten. Laks som fanges skal leveres Rørvik Fisk.