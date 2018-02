Nye biler havnet i grøfta

Mini

NAMSSKOGAN: En semitrailer lastet med nybiler ligger i grøfta på E6 like ved Namsskogan hotell på Trones.

Politiet melder at uhellet har ført til at det ene kjørefeltet er midlertidig sperret, det er rekvirert bilberger.

Politiet i Trønelag twitret om hendelsen ca 16.45.

Ifølge et øyenvitne skal sjåføren ha lagt traileren ut i grøfta for å unngå sammenstøt med bilen foran da den bremset ned for å svinge inn til hotellet.

Det er foreløpig ukjent om det har oppstått skade på noen av bilene.

Politiet melder kl 19.40 at vegen nå er åpnet for vanlig trafikk etter at det har vært redusert framkommelighet forbi stedet.