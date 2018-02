Varsler kastevinder fra sørøst

Mini

NAMSOS: Og ikke bare det – høydevinder kan sørge for en del vindkast. I Namdalen kommer vinden som kan øke til storm styrke fra sørøst.

25 meter per sekund

– Vinden kan komme opp imot 25 meter per sekund, opplyser vakthavende meteorolog Anne Beate Skattør som tilføyer at det blir jevnt over mye vind i Namdalen både i ytre og indre strøk torsdag.

Ut over det får vi en dag med oppholdsvær og perioder med sol.

Inn mot vinterferien ser værutsiktene lovende ut, i alle fall kommende helg. For meteorologen lover perioder med sol både fredag og lørdag.

Tilskyende på søndag

Det blir også mindre vind gjennom helga, og temperaturene vil ligge et sted mellom null og minus fem grader, avhengig av hvor i Namdalen du befinner deg.

– Ute ved kysten kan det til og med bli et par plussgrader, mens det lenger inn i landet kan komme helt ned i minus fem, sier Skattør.

– Hvordan blir avslutninga på den første helga i vinterferien?