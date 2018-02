Jentene borte fra bakker og løyper

Mini

NAMSOS: – Det er jo ingen overraskelse at det er slik, for vi har sett en tendens over tid med færre jenter ned i disse klassene, sier Stein Erik Granli fra Grong som er styremedlem i Nord-Trøndelag Skikrets.

Torsdag ble en super norsk dag i OL. Aksel Lund Svindal og Kjetil Jansrud sørget for dobbelseier i utfor, før Ragnhild Mowinckel kjørte inn til sølv i storslalåm. En time sener ble det på nytt Ragnhild-jubel, da navnesøster Haga suste inn til gull på 10 km langrenn. Johannes T. Bøe fullførte jubeldagen med gull i skiskyting.

Og tidligere i uka sørget Maren Lundby for OL-gull i hopp.

Uten namdalinger

Samtidig med OL i Pyeongchang møtes landets beste juniorløpere i langrenn til norgescup med innlagt NM i sprint i Holmenkollen.

Ti gutter fra Namdalen er med. Ingen jenter.

Under KM på ski for 14 dager siden var bare to namdalske jenter til start i klassene fra 15 til 20 år. Begge i klasse 17 år.

Alpint og hopp

Bildet er ikke det spor bedre i hopp og alpint.

Etter at Sara Melø la opp som skihopper etter å ha vært skadet, er det ingen jenter i bakken. Dermed må Leonard Taubert forsvare den namdalske æren under junior-NM i hopp i Stryn i helga.

Mens Stian Saugestad svinger seg mot verdenstoppen, er det ingen jenter fra Namdalen som kjører alpint fra 14 år og eldre. Og i freeski er det også gutta som er med i Namdalen.

Likevel ser Stein Erik Granli lyspunkter, og trekker fram jenteprosjektene i alpint og langrenn som eksempler på tiltak som virker.

– Alpinkomiteen har kjørt et jenteprosjekt og det ser vi er viktig. Flere jenter er med i renn der nå, sier han.

Under KM på Bjørgan sist helg var det hele ti jenter med i klasse 13-14, alle jentene har deltatt på jenteprosjektet.

– I handlingsplanen for skikretsen står det at vi skal jobbe for å ha med jentene lenger på ski. Jenteprosjektene er derfor viktige tiltak. Alpint har sitt, og Namdal Ski kjører også jenteprosjekt. Det er bra.

– Det handler om å skape trivsel og gode miljø i yngre klasser, Trives jentene er det lettere for at de blir med videre, legger han til.

Fattigere uten jenter

Granli mener det er viktig for hele skimiljøet at jentene er delaktige.

– Miljøet blir fattigere uten jenter. Det er viktig med god sammensetning av miljøene, både når det handler om kjønn og alder, sier Granli.

Forbilder

Også med tanke på framtidig rekruttering er det viktig med jenter i gruppene, sier Grong-mannen.

– De yngre jentene må ha noen å se opp til. Ikke minst i egne klubber. Derfor må jobben starte på klubbnivå, og så får jenteprosjektene være et viktig tiltak i tillegg, sier han.

– Det aller viktigste er imidlertid snø. Snø er den kritiske faktoren, og snøen må være der folk bor. Vi har hatt en kjempefin vinter i år, og fortsetter det slik så hjelper det på, sier Stein Erik Granli.

PS: Heller ikke i skiskyting er det flust med jenter til start. Overhallajenta Elise Solum Bakken er eneste jente fra Namdalen som er aktiv i klassene 15 år-junior.