Nytt anonymt personangrep på direktøren

LEVANGER: Under et lukket ekstraordinært styremøte for i overkant av to uker siden, fikk sykehusdirektør Torbjørn Aas bekreftet at han har enstemmig tillit av styret.

Møtet kom i stand etter en ytterligere eskalering av konflikten mellom ledelsen i helseforetaket og flere leger ved medisinsk avdeling på Sykehuset Levanger.

Gjennom et anonymt leserinnlegg i avisa Innherred ba flere leger Aas om å gå av som helsedirektør.

Kort tid før torsdagens styremøte i Helse Nord-Trøndelag, kom et nytt brev fra legene, hvor ordlyden fortsatt er like tydelig; de har ikke tillit til direktør Aas.

Innlegget, som har tittelen «Våpenhvile?», ble trykket av avisa Innherred tre dager før møtet – og er anonymt signert «Leger ved Sykehuset Levanger».

Manglende tiltro

Legene anklager ledelsen for å «kneble opposisjonen», hevder at de ansatte ikke stiller seg bak styrets ansatterepresentanter – og gjentatte presiseringer om manglende tiltro til at direktøren omsetter sine lovnader til handlinger.

– Jeg ønsker ikke å kommentere anonyme påstander, sier Aas til NA under torsdagens styremøte.

Aas sendte etter det ekstraordinære styremøte ut et brev til alle ansatte, hvor han uttrykte overfor kollegene i Helse Nord-Trøndelag at lovet å ta lærdom av situasjonen. I brevet beskriver han en rekke tiltak som direktøren mener svarer på kritikken fra legene.

– Jeg er glad for at jeg har fått mange positive tilbakemeldinger på brevet jeg skrev. Det er også veldig gledelig at representanter har vært ute og uttrykt at brevet allerede har hatt en positiv effekt på samarbeidsklimaet i helseforetaket.

– I det anonyme innlegget hevder legene at de ansatte ikke stiller seg bak ansatterepresentantene?

– Jeg har fått mange positive tilbakemeldinger – og de negative er ikke i et stort antall. Disse skal jeg imidlertid ta på alvor, men jeg ønsker å presisere at jeg opplever en god mottakelse på tilnærminga vi har lagt oss på, sier Aas og legger til:

– Det er mange som ønsker at Helse Nord-Trøndelag nå skal komme seg videre, og mange ønsker å få normalisert situasjonen i arbeidshverdagen sin, inkludert meg, sier direktøren.

– Stopp på innlegg

Ansatterepresentant i styret, Rolf G. Larsen, sier til NA at det på et drøftingsmøte mellom de tillitsvalgte tirsdag, ble bestemt at det fra nå av skal bli en stopp på tilsvarende leserinnlegg i media.

– Men man kan ikke forvente at de tillitsvalgte klarer å holde kontroll på alle i legestanden, presiserer Larsen.

– I det siste innlegget fra legene påstås det at den uttrykte tilliten fra ansatterepresentantene på det ekstraordinære styremøtet ikke hadde forankring hos sine medlemmer. Hva sier du til det?

– Det har ikke jeg fått noen tilbakemelding på fra de 3.500 ansatte jeg representerer i styret, sier Larsen.

Lege ved Sykehuset Levanger, Christian Myrstad, var til stede i starten av styremøtet torsdag – under orienteringa til Aas. Han ønsket imidlertid ikke å kommentere det siste utspillet fra legene i media.