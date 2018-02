Helt tilfeldig at Johannes endte opp med drømmejobben

Mini

NAMSOS: Som reiseleder i det danske selskapet Slopetrotter skitours, har hållingen det som plommen i egget i alpebyen som blir beskrevet som skisportens mekka.

– Det er jo på mange måter drømmen dette. Jeg har det veldig bra her og trives godt, fastslår 20-åringen.

Tilfeldigheter

At Tyldum skulle ende opp som turistguide i Østerrike, var ifølge unggutten selv helt tilfeldig.

– Egentlig skulle jeg være heime og ha et friår etter å ha fullført videregående. Men så bestemte jeg meg for å finne på noe likevel og ble tipset om dette via en bekjent fra Høylandet som jobbet i samme selskap for noen år tilbake.

– Så da tok jeg kontakt, sendte inn en søknad, ble intervjuet over Skype og fikk jobben, forklarer Johannes.

I november satte han kursen mot St. Anton – hans nye hjemsted de neste seks månedene.

Trives i alpene

Blant 200 reiseledere i Slopetrotter skitours, er Johannes Tyldum en av i alt to nordmenn.

– Firmaet jeg jobber for er dansk og turistene kommer i all hovedsak fra Sverige og Danmark, med unntak av noen få nordmenn, forteller Tyldum.

Hans oppgaver går først og fremst ut på å ta imot nye gjester, vise de rundt i området og sørge for at oppholdet står til forventningene.

– En vanlig dag starter med at vi spiser frokost og mingler med turistene. Deretter viser vi de rundt i løypene, før vi avslutter dagen med å arrangere afterski, forklarer Johannes, som ikke legger skjul på at han trives i skiparadiset.

– Så lenge gjestene er fornøyde, er reiseledeerrollen fantastisk gøy. Er de misfornøyde, er det ofte vi som må ta støyten, sier Tyldum og smiler.

– Jeg trives utrolig godt her og har ikke angret et sekund på at jeg reiser ned, fastslår han.

Rik på opplevelser

Skientusiasten Tyldum, som selv har vært aktiv innen langrenn i mange år – får også tid til å dyrke egne interesser i alpene.

– Jeg får vedlikeholdt skiformen ja, sier 20-åringen – som kan melde om sol og påskestemning store deler av tida.

– Det er fantastisk fint her, et skikkelig skiparadis.

– Man blir ikke akkurat rik av dette, men definitivt rik på opplevelser, slår Johannes fast.