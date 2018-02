Aksel og Håkon får spille med Frode Alnæs

Mini

RØRVIK: – Det startet i sommer da Frode Alnæs var innleid til et arrangement her på Rørvik. Han nevnte at han skulle på turne, og da tenkte jeg at vi måtte prøve å få han hit igjen, sier Kim Arnø i Folla Event.

Sammen med Walter Olsen Ryum og Midt-Norsk Lydformidling står bak arrangementet da Alnæs tar turen til Rørvik samfunnshus neste onsdag.

Overrasket og glade

Frode Alnæs gikk ut før turneen startet og spurte etter lokale artister fra de stedene han skal besøke. De ville han gjerne ha med seg på scenen.

– Så vi la ut noen følere på Facebook, og fikk mange tips og henvendelser. Flere av dem var om disse to guttene her, sier Arnø, og peker bort på Håkon Dekkerhus og Aksel Solvang Rønningen.

– Vi hadde lyst til å invitere flere enn en, så vi sendte mail til Alnæs som synes det var helt i orden. Så da valgte vi ut disse to, og de sa ja med en gang.

Olsen Ryum legger til at han har pratet med turnelederen, som har fortalt at Alnæs har hatt gode erfaringer med gjesteartistene så langt.

– Det har gitt ekstra energi til konsertene deres, sier han.

Nå er det altså de unge talentene fra Ytre Namdal som skal få vise seg fram sammen med den folkekjære artisten som kommer til Rørvik. Dit har han med seg fullt band.

– Det var veldig artig å få en sånn henvendelse. Jeg hadde sett at de lette etter gitarister, så når jeg ble valgt ut ble jeg veldig glad, sier Rønningen.

– Jeg ble overrasket, sier Dekkerhus.

– Da jeg ble lagt inn som forslag i kommentarfeltet fikk jeg er lite håp, og da jeg fant ut at jeg var valgt ble jeg veldig glad.

En sjelden opplevelse

Dekkerhus forteller at han har spilt gitar i åtte år, men at han har spilt litt mindre i det siste.

– Så dette blir et comeback for min del. Et sterkt comeback, smiler han.

Begge guttene har spilt mye før, både i band og alene på UKM. Rønningen har spilt siden han var seks år.

– Men de siste fire årene har jeg satset litt mer, sier han, og forteller at han gleder seg veldig til å stå på scenen sammen med Alnæs.

– Jeg tror det blir spennende. Dette er en erfaring man ikke får så ofte, sier han.

– Jeg er spent jeg og, legger Dekkerhus til.

– Det blir nok veldig artig, og jeg gleder meg veldig.

Fått mye ros

Arnø forteller at forestillinga har fått enormt gode tilbakemeldinger så langt.

– Den har blitt rost opp i skyene, sier han.

Billettsalget har vært åpent siden før jul, og arrangøren forteller at det blir solgt billetter i rykk og napp. Det er mulig å kjøpe på forhånd, men og i døra så lenge det er plasser igjen.

– Jeg tror dette kommer til å bli meget bra. Publikum kommer til å få en artig kveld. Her er det ikke bare musikken som kommer til å imponere, konserten vil bli krydret med gode historier fra en svært ærlig Alnæs, sier Arnø.

Olsen Ryum har plassert lyd- og lysutstyr i Rørvik samfunnshus som kan stå der permanent, men i første omgang som ei prøveordning.

– Om vi har utstyret på plass fra før av så ligger forholdene bedre til rette for å arrangere konserter her. 60 prosent av arbeidet er jo rigging, sier han.

De to arrangørene tok seg en prat i fjor med bakgrunn i at de ønsker mer konsertopplevelser, og første ut er Frode Alnæs.

– Du skal ikke se bort ifra at det blir mer samarbeid mellom oss. Vi har i alle fall ambisjoner om det, sier Olsen Ryum.