En person måtte frigjøres

Klokken 11.54 melder politiet om ei trafikkulykke på fylkesveg 17 på Høylandet.

– Front mot front. Fire personer involvert. Nødetater på veg, skriver politiet på Twitter.

Fire personer involvert

Ulykken skal ha skjedd i 60-sonen, på den rette strekninga hundre meter nord for Namdal Rehabilitering.

Ambulanse og politi ankom stedet like etter 12.00.

– Vi fikk melding fra 110-sentralen klokken 11.46 om at to biler hadde støtt sammen front mot front. Etter kort tid fikk vi ny tilbakemelding om at to av de fire involverte hadde tatt seg ut av bilene og sto oppreist, forteller operasjonsleder Stig Roger Olsen.

En person må frigjøres

Akkurat nå har politiet stengt vegen, fordi det er behov for å frigjøre en person fra et kjøretøy. Luftambulanse er rekvidert til stedet.

– Det er uklart hvor alvorlig det er, men brannvesenet og helse ved lege kom veldig tidlig til åstedet, sier Olsen, som ikke har noe informasjon om forholdene på stedet, eller årsaken til ulykken.

– Vi håper eventuelle skader ikke er alvorlige.

I følge vår utsendte fotograf på stedet er den andre personen tatt ut gjennom bakluka på den ene bilen.

Klokken 13.02 melder politiet om at to personer er fløyet til sykehus.

Moderate skader

Søndag kveld sendte Helse Nord-Trøndelag ut ei pressemelding om at skadene til de to som ble sendt til sykehus er moderate.

De to som var involverte var ei dame i 50-årene og en mann i 40-årene.