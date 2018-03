Ras i Bjørgan - lederen av skisenteret advarer mot stor rasfare

Mini

GRONG: - Raset er 100 meter langt og 200 meter bredt, opplyser operasjonsleder Bernt Tiller i Trøndelag politidistrikt.

Etter stengetid

Han sier videre at raset gikk etter at alpinanlegget var stengt tirsdag ettermiddag.

- Så alle nødetater er på veg til Bjørgan?

- Nei, vedkommende som har meldt fra om raset er sikker på at ingen personer er tatt av skredet, sier Tiller til NA klokka 17.50.

Daglig leder Ola Seem ved skisenteret bekrefter overfor avisa at ingen personer skal være tatt av snømassene.

- Jeg fikk melding om raset rett etter klokka 17. Leteaksjonen er nå avsluttet og ingen personer er savnet eller tatt av raset.

Advarer mot rasfaren

Seem opplyser at skredet har gått ved Sauliholet, som ligger litt nord for skisenteret.

- Dette er utenfor de preparerte løypene. Akkurat nå er det stor rasfare og jeg minner derfor om at folk må holde seg til de preparerte løypene i anlegget.