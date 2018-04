Slik minnes D.D.E. Frode Viken

Mini

NAMSOS: Frode Viken gikk bort påskeaften. Mannen som har skrevet tekst og melodi til storparten av låtene til bandet ble 63 år gammel.

Slik minnes bandkollegene i D.D.E. låtskriveren og gitaristen:

«Kjære Frode, gode venn

Det er umulig å beskrive hva du har betydd, for oss og for alle som har et forhold til det vi har fått lov til å være med på sammen med deg i over 30 år.

Du har gitt oss grunnlaget for det vi har oppnådd sammen. Uten dine låter, uten Rai Rai og Det går likar no, ikke noe DDE. Og uten din fantastiske evne til å sette melodi til en god tekst, ikke noe Vinsjan på kaia, E6 eller Det umulige e mulig.

Du har vist oss at tro kan flytte fjell, og uten trua kan vi la være å prøve.

Du har vist oss at forskjellighet kan være en styrke, i både kjærlighet og i arbeid.

Sykdommen rammet deg hardt, det var på nære nippet det holdt. Gleden var stor da du var tilbake. Det så ut til å gå bra, og vi la planer for flere år framover. Sånn skulle det ikke bli.

Du snakket lite om hvordan du hadde det, ville ikke plage noen med det. ”Det går fint sjø” sa du, selv om ansikt og kroppsspråk sa noe annet.

Du ble tynnere og svakere for hver gang vi var ut på turne, og vi var alvorlig bekymret for deg. Men dette utfallet var ikke noe vi regnet med.

For de fleste er det kanskje først og fremst låtene og tekstene dine som står igjen, for familien din så uendelig mye mer. Og du skal vite at Hilde, Daniel, Emilie, barnebarn og svigerbarn, alltid vil være en del av oss.

For oss som har fått leve store deler av livet sammen med deg, er også alle minnene fra turnebuss, lange middager, tid på scenen og ikke minst stundene etter jobb med oss for alltid.

Du har vært ambisiøs og kompromissløs, du har vært mulighet og du har vært utfordring.

Det har vært sinne og tøffe tak, det har vært latter og vanvittig glede.

Takk for alle meningsutvekslinger, både de saklige og viktige, og de fantastisk meningsløse og temperamentsfulle.

Takk for alle omtenksomme samtaler, din brutale ærlighet, og din evne til alltid å se det store i det lille.

Takk for alle minner, latter, låter og musikk, for det livet vi har fått leve sammen med deg.

Takk Frode, for det fine vi hadd sammen.

Bjarne, Arnt Egil, Bosse, Eskil og Eivind med familier.»

Teksten er hentet fra D.D.E.s hjemmeside.

