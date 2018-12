Saugestad falt stygt i Bormio

Front Page

- Stian var bevistløs i godt over ett minutt etter fallet. Han fikk et svært hardt slag i kjeven, og har pådratt seg en kraftig hjernerystelse, forteller far til Stian, Frede Saugestad til NA og legger til:

- Med tanke på omstendighetene skal det gå greit med Stian, det skal ikke være snakk om noen alvorlige skader, sier far Frede Saugestad, som var i kontakt med støtteapparatet til landslaget like etter fallet.

Mistet festet

Saugestad ble fanget opp av sikkerhetsnettet og ble liggende til hjelpemannskapene kom på plass etter fallet.

- Dette ser ikke hyggelig ut i det hele tatt, sa NRKs ekspertkommentator Audun Grønvold etter at Stian Saugestad hadde mistet festet på skiene i den svært isete og krevende Super-G-løypa i Bormio lørdag.

Etter et avbrekk på nærmere en halv time etter fallet til Saugestad, er nå rennet i gang igjen.

Det er italierneren Dominik Paris som leder foran østerrikeren Matthias Mayer og Aleksander Aamodt Kilde.