Når en klassiker skal skapes

– Bakgrunnen er at Namdalsavisa er 100 år i år, og vi har satt oss som mål å starte flere prosjekter som skal gi noe tilbake til våre lesere, og bidra til å skape stolte namdalinger. Det å vise fram og ta i bruk naturen rundt oss passer derfor bra, mener redaktør Kim Riseth.

10 mil i skogen

Ideen om å sykle den klassiske distansen mellom Steinkjer og Namsos, på den gamle ferdselsvegen over fra Beitstad til Bangdalen, er langtfra ny. Men da planene ble lagt fram for Statskog, viste det seg at landets største grunneier allerede hadde tenkt i samme bane.

– Statskog har over 7000 kilometer skogsbilveger rundt om i Norge, og selv om de er laget for skogsdrift, er det mange av dem som egner seg veldig bra for å ta seg ut i naturen, spesielt på sykkel. Vi ønsker å fremme helse og friluftsliv, samtidig med at folk kan ta i bruk naturområdene de selv er med å eie gjennom Statskog, sier kommunikasjonsjef Trond Gunnar Skillingstad i Statskog.

Løypa starter ved AMFI Steinkjer, går på asfalt i retning Binde, så på delvis grusvei til Sunnan, over Midterfjellet og ned til Veldamelen. Der blir det ei bratt kneik opp, før en sykler videre på skogsbilvegene som går gjennom Statskog sine statsallmenninger over til Bangdalen. Innkomsten i Namsos følger den populære Brurunden, på den nedlagte jernbanelinja gjennom to tunneler inn til Namsos sentrum, og målgang på kirkebakken, midt under Namsosmartnan.

Hele løypa er nøyaktig 100 kilometer.

Renest i Norge

– Vi ønsket å lage litt rundt dette, og dermed passer det kjempebra med målgang på Namsosmartnan. Der blir det folkeliv og stemning ved innkomsten, sier Riseth.

Statnett er også med som sponsor av rittet, i tillegg til at Nord-Trøndelag fylkeskommune, kjøpesenterkjeden AMFI og flere andre bidrar. Sykkelgiganten Shimano stiller sammen med Namsos sykkelsenter med nøytral service i løypa, mens Høylandet Auto stiller med elektriske følgebiler.

– Målet er at dette skal bli det reneste sykkelrittet i Norge, forklarer Riseth.

– Statnett holder nå på å bygge den nye kraftlinja mellom Namsos og Fosen, for å sikre tilførsel av ny, ren vindkraft. Skogsbilvegene i Bangdalen har vært brukt til anleggsarbeidet, og derfor har vi forsterket og utbedret vegene betraktelig. Derfor er det kjempebra at vi kan bidra til at vegene blir brukt til et slikt sykkelritt, sier kommunikasjonssjef Martha Hagerup Nilson i Statnett. Hun har testet litt av løypa på el-sykkel, sammen med Skillingstad og Riseth.

– Dette blir utrolig flott. Jeg hadde ikke tenkt over tidligere at det var sånne flotte naturområder i Bangdalen, sier Nilson.

God respons

Selv om flere andre sykkelritt merker nedgang i påmeldingen, har responsen på Gran Fondo Strade Statskog vært stor, og rittet er nesten fulltegnet.

– Vi har satt et begrenset antall plasser det første året, men vi ønsker å lage et ritt som skiller seg litt ut, og har en historie rundt seg. Det er ganske langt, men det er for at det skal være en liten utfordring å fullføre. Dette er ment for både dem som ønsker å sykle fort, og for dem som har lyst til å se om de klarer å sykle så langt under trygge omgivelser, med god tilrettelegging undervegs.

– Sykkeltrenden som vokser nå er nettopp slike type ritt som går på grusvei og asfalt, der du kan stille med hvilken sykkel du vil, og du kan sykle i tempoet du selv ønsker, selv om noen tar det som konkurranse. Vi har også hentet inspirasjon fra det klassiske italienske sykkelrittet Strade Bianche, som går på de hvite, italienske grusvegene i Toscana, sier Riseth.

Statskog sponser også sykkelrittet Arctic Race of Norway, og de har falt for ideen om Gran Fondo Strade Statskog.

– Dette kan bli en skikkelig klassiker, sier Knut-Erik Dybdahl i Arctic Race of Norway.

Det er Namdal sykkelklubb sammen med Sunnan Cyckelklubb som står som teknisk arrangør av rittet.