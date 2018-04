Nærøya solgt

NAMDALSAVISA

NÆRØY: Etter 18 år med nesten sammenhengende restaurering var Nærøya-eventyret over for Jan Svenskerud i fjor sommer. Da ble den spektakulære eiendommen lagt ut for salg med ei prisantydning på 18 millioner kroner, og nå bekrefter han at Nærøya har blitt solgt.

– Vi har inngått en avtale som jeg ikke vil gå nærmere inn på nå, men det jeg kan si er at jeg tror kjøperne blir bra for Nærøya. Det er bra folk, sier Svenskerud, som legger til at det har vært stor interesse for stedet.

Over 5.000 dekar

Eiendommen Nærøya er på over 5.000 dekar og består av utallige øyer og holmer. På landbrukseiendommen er det våningshus, driftsbygning, verksted og stabbur. Det er også ei dypvannskai med næringsareal – og gamle Nærøya kirke ligger på øya som har 268 dekar dyrka mark og 1.469 dekar skog.

Svenskerud ønsker ikke å si noe om hva eiendommen ble solgt for.

– Men både kjøper og selger er fornøyd, sier han.

Enige mandag

Megler Lasse Sørli i Ketil Koppang landbruks- og næringsmegling vil heller ikke si så mye før salget av eiendommen er offentlig, men han forteller at forhandlingene har pågått ei god stund.

– Forhandlingene startet før påske, og kjøper og selger ble enige mandag, forteller han.

– Jeg vil ikke uttale meg om prisen, men partene er fornøyde.

Også Sørli tror kjøperen kommer til å være positiv for eiendommen.

– Nærøya er en nasjonal kulturarv, og jeg tror kjøper kommer til å bli bra for stedet.

