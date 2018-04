Samarbeid med nabokommunen skremmer bort søkere

NAMDALSAVISA

GRONG: – Jeg har ingenting å sende deg, for det er ingen som har søkt på jobben.

Sånn svarer personalsjef Tore Kirkedam når NA en drøy uke etter at søknadsfristen gikk ut, ringer for å få tilsendt søkerlista for ny kommunalsjef.

Rådmann Svein Helland forteller at årsaken mest sannsynlig er at stillinga også innebærer at kommunalsjefen for helse også må utføre samme jobb i nabokommunen Namsskogan.

Vil ikke jobbe for to

– Det stemmer at ingen har meldt interesse for jobben med en skriftlig søknad, men vi har fått signaler fra flere som kunne tenke seg jobben dersom det bare gjaldt kommunalsjef i Grong, sier Helland og legger til:

– Jeg skjønner at det kan være utfordrende å forholde seg til to rådmenn, to politiske miljøer og to ulike grupper medarbeidere.

Som NA har skrevet tidligere, er både kommunalsjefen for helse og kommunalsjefen for oppvekst i Grong, utleid til nabokommunen Namsskogan to dager i uka.

Da stillinga ble lyst ut, var det en forutsetning at søkeren ville tre inn i denne avtalen og være kommunalsjef i begge kommunene.

– Hva gjør dere nå?

– Vi avventer med å lyse ut stillinga på nytt, så vi kommer til å konstituere en person til å utføre kommunalsjefjobben. Så får vi se om det blir en 100 prosentstilling.

Skal spare 23 millioner

– Men en konstituert kommunalsjef er vel ingen varig løsning?

– Nei. Men nå som kommunen også er midt inne i et omstillingsprosjekt og vi ikke fikk noen søkere i denne omgang, kan det være lurt å avvente litt.

Omstillingsprosjektet Helland sikter til, er at kommunen de neste to åra skal kutte driftsutgifter på til sammen 23 millioner kroner. Da kommunestyret og administrasjonen satte i gang prosjektet med et arbeidsmøte 1. februar, sa Svein Helland følgende:

– Å strebe mot at ingen mister jobbene, kan være lurt. Men som rådmann vil jeg ikke gi en garanti.

Når ingen har meldt sin interesse for den ledige topplederstillinga i kommunen, sier Helland følgende:

– En del av omstillingsprosjektet er å se på ledelsesstrukturen i kommunen. Derfor er det naturlig å vente til vi har utredet de 20 mulige sparetiltakene som er kommet på bordet.