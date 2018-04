Tre friskuser

NAMDALSAVISA

Spaghetti med kjøttboller er en klassiker det er vel verdt å sette på menyen om det er lenge siden du har prøvd det. Dette er en smaksrik og herlig rett som med stolthet kan serveres både til hverdag og fest. Jeg har funnet noen flotte drikkealternativer som ikke vil gjøre skam på retten.

Klassikeren

Ikke langt fra Toscanas hovedstad Firenze i Chianti Classico-distriktet finner vi en fantastisk produsent med navnet Fèlsina. Dette er en forholdsvis ung vinfamilie og ble etablert tilbake i 1966, da Domenico Poggiali Fèlsina kjøpte denne eiendommen. Domenico var en dyktig forretningsmann og hadde en god plan på hvordan denne eiendommen skulle utvikle seg og hvem han skulle ha med seg på laget. Til tross for vanskelige år i italiensk vinproduksjon, lyktes det unge teamet til Domenico. Med god forretningssans, respekt for Toscanas vinkultur og stor lidenskap for faget, har de blitt en svært anerkjent produsent også utafor Italias grenser.

Til denne pastaretten har jeg valgt Berardenga Chianti Classico Riserva 2015. En fin utviklet vin på 100 % sangiovese. Den er middels dyp rød på farge og dufter av ferske røde bær, litt urter og noe fat-aromaer. Den oppleves som fast og frisk på smak, med preg av røde bær og noe grønne urter. Den har en fin fylde og en flott friskhet. Kan oppleves som litt snerpete de første supene, men sammen med de smaksrike kjøttbollene vil den åpne seg betraktelig. Den vil bli litt søtere og føles delikat og harmonisk sammen med maten. Dette er en flott vin som vil akkompagnere kjøttboller og spaghetti på den beste måte.

Varenr: 3465401, pris: 169,90 (finnes på alle vinmonopol).

For den vågale

Midt på den Italienske øya Sardinia finner vi en liten familiedrevet vingård. Her har familien Argiolas holdt til siden Antonia plantet de første drueplantene tidlig på 1900-tallet. Hans sønner videreutviklet eiendommen og gjorde produktene kjent også utafor Sardinia. I dag er det tredje generasjon som styrer vingården. Og både kunnskap om vinmark og produksjon blir således ført videre fra generasjon til generasjon. Det er denne kontinuiteten og den enorme interessen for å skape kvalitetsprodukter, som har gjort denne lille familiebedriften til en suksess.

Jeg har valgt Argiolas Vermentino 2016 til denne retten. En tørr, ung og saftig hvitvin på 100 % vermentino. Den er middels dyp strågul på farge og dufter av sitrus, urter og litt fersken. Den smaker litt blomsteraktig med noe urter og litt tropisk frukt i finishen. Den har en fin friskhet og god fylde som vil matche kjøttbollene og tomatsausen godt. Denne vinen vil renske litt opp i munnen og gi retten friskhet. Dette er en spennende kombinasjon jeg tror mange vil sette pris på.

Varenr: 5308501, pris: 135,00 (finnes på noen vinmonopol).

For ølelskeren

Vi skal til et av Tysklands eldste bryggeri med historie helt tilbake til 1500-tallet. Da var hertugen av Bavaria lei av dårlig øl og etablerte et bryggeri som skulle være kronen verdig. Hofbräu bryggeri i München har fortsatt kronen i logoen og er i dag et av bare to bryggerier som fortsatt lager øl på den gamle Bavaria-metoden. De holder fortsatt til i München og har et stort hjerte for byen, folkene og den bavarianske livsstilen. Og denne lidenskapen gjør at de produserer øl som elskes av byens innbyggere og mange andre rundt om i verden.

Jeg har valgt Früh Kölsch. En klassisk Kölsh på 4,8 %. Den er lys gyllen på farge og dufter av lys malt, humle, litt urter og noe blomst. På smak er den fersk, fruktig og kremet. Den har fint humlepreg som modereres litt sammen med retten. Dette er et herlig delikat øl som vil være leskende og friskt sammen med retten. Dette blir en flott kombinasjon til kjøttboller og spaghetti.

Varenr: 9872602, pris: 52,90 (finnes på noen vinmonopol).

Velbekomme og god helg.