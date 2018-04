Blir flere på NA-laget

NAMDALSAVISA

KOLVEREID: Fra mandag av blir det endringer i de budleverte avisene i deler av NAs dekningsområde, som gjør at enkelte vil få avisa på formiddagen i stedet for tidlig på morgenen. Fra før av har NA kuttet ut levering av papiraviser på lørdager.

– Vi vet at dette blir ei endring som oppleves negativt for noen, derfor er det viktig at vi nå gjør noe for å oppveie for dette. Det viktigste vi kan gjøre er å lage enda mer godt journalistisk innhold. Derfor har vi ansatt Bastian Øien Alstad i et engasjement som journalist i Ytre Namdal, forklarer NA-redaktør Kim Riseth.

Blir fire journalister

Fra før av har NA tre journalister i Ytre Namdal, men Bastian skal sammen med Lena Erikke Hatland få et spesielt ansvar for å sørge for at nyheter fra Ytre Namdal kommer på nett først.

– Ytre Namdal er det området med størst vekst, og har et næringsliv som er framoverlent og satser på ny teknologi og digitalisering. Da er det naturlig at også NA klarer å speile dette, og satser digitalt. Det betyr at i Ytre Namdal kommer NA til å være ei digital avis i første rekke. Fra før av har vi sett at sakene våre fra Ytre Namdal er blant de som er mest lest på nett, sier Riseth.

Det blir fortsatt papir

Han lover likevel at ikke noe skal forsvinne fra papiravisa.

– Fortsatt vil du finne innholdet og nyhetssakene våre i papiravisa også. Det gir en oversikt og innsikt som er en viktig leseopplevelse for mange. Men i og med at avisa ikke lenger kommer tidlig på morgenen, er det viktig at nyhetene blir levert på nett først, enten det er på mobiltelefon i vår nyhetsapp, eller som eAvis på kvelden. I tillegg kommer vi til å fortsette vår satsing på papiravisa gjennom blant annet NA Helg, helgebilaget som kommer hver fredag, sier Riseth.

Spennende område

Lena Erikke Hatland ble ansatt i NA i fjor, og får ansvar for å lede den digitale satsinga. Bastian Øien Alstad gleder seg til å bli med på laget.

– Jeg mener Ytre Namdal er et veldig spennende område å jobbe i som journalist, og jeg håper vi sammen skal klare å gjøre noe som utgjør en forskjell og legges merke til, sier Bastian Øien Alstad.

Selv med utfordringer i papiravisleveringa, opplever NA nå økning i antall abonnenter.

– Vi har nå nesten 600 flere abonnenter enn på samme tid i fjor. Vi er spent på hvordan endringene nå slår ut, men ut fra de reaksjonene vi har fått så langt, virker det som folk har forståelse for det vi må gjøre, sier markedssjef Eva Meidal i NA.