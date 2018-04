Derfor endres budleveringen av NA

NAMDALSAVISA

Kjære NA-leser. Fra mandag 16. april endrer vårt budselskap, Trønder-Distribusjon, på budruter og transporten av avisene. De som får avisa med bud i dag vil dermed vil kunne oppleve endringer i leveransen og at avisa ikke kommer like tidlig på morgenen. For å klare å redusere transportkostnadene nok til fortsatt kunne ha budleverte aviser, samkjører Trønder-Distribusjon nå aviser fra trykkeriet med VG sin avisbil. Denne bilen vil være framme i Ytre Namdal seinere enn den transporten vi har brukt til nå. Det medfører dermed at avisene vil bli distribuert noe seinere enn i dag. Beskjeden vi har fått fra VG er at avisene vil bli distribuert rundt tre timer seinere. Men vi regner med at det kan bli mer forsinkelse enn det, og at det vil være en del innkjøringsproblemer i starten. Noen vil kanskje ikke merke forskjeller, mens det på de lengste budrutene vil være slik at avisa først kommer i løpet av formiddagen.

Vi vet at det har vært mange problemer med avisleveringen i deler av Ytre Namdal i en alt for lang periode. Det har ikke lyktes oss å få til en stabil nok levering av avisene tidlig på morgenen. Nå håper vi at leveringen skal bli mer stabil, men det medfører altså at noen vil oppleve at avisa kommer seinere på dagen enn det som har vært meningen til nå. Vi beklager dette. Samtidig er dette den løsningen vi kan få til nå for at vi fortsatt skal ha budleverte aviser til deg og ditt område.

Tom har vært avisbud på Foldereid i 30 år – her kan du lese hvordan han opplever endringene

Oppe når de andre sover I 30 år ha avisbud Tom Selvåg vært oppe mens alle andre sover og sørget for at folk i området rundt Foldereid har fått ferske nyheter til morgenkaffen. Til neste uke kan han sove litt lengre.

Som leser vil du fortsatt finne de gode og viktigste nyhetssakene i papiravisa, og vi vet at mange setter pris på den leseopplevelsen, roen og overblikket den gir. Dette skal vi fortsatt gi deg, selv om det blir endringer i leveringen. I tillegg styrker vi nå papiravisa på fredager og mandager, i og med at vi ikke lenger har papiravis lørdager.

I tillegg styrker vi nå vår satsing på nyheter også på nett i Ytre Namdal. Vi har ansatt Bastian Øien Alstad, som sammen med Lena Erikke Hatland, Sturla Nordbøe og Birger Aarmo blir en del av vårt team i Ytre Namdal. Lena og Bastian får et spesielt ansvar for nyheter som blir presentert på namdalsavisa.no først. Følger du oss der, bruker vår nyhetsapp eller laster ned eAvisa på den egne eAvis-appen kvelden før papiravisa kommer, vil du alltid være oppdatert på det som skjer. Det at vi nå faktisk opplever å få flere abonnenter på NA, samtidig som vi reduserer kostnadene på papirdistribusjon, gjør at vi for første gang kan ha fire journalister dedikert til å lage best mulig innhold fra hele Ytre Namdal.

Vil du fortsatt beholde papiravisa, trenger du ikke gjøre noen ting. Vi lover å gjøre vårt beste for å fortsatt gi deg et så godt og relevant tilbud som mulig, med alt det gode innholdet fra hele Namdalen.

Ønsker du å gå over til å få levert vårt helgebilag i papir hver fredag, med alt av godt helgestoff, TV-program for hele uka, kryssord, bilder fra før i tida, Knuts tegning, våre spaltister, og masse annet, og digital tilgang på alt annet innhold hele resten av uka – kan du sende oss en epost på abonnement@namdalsavisa.no eller ringe oss på 74 21 21 00 mellom 08.00 og 16.00 på hverdager.

Trenger du hjelp til å få logget deg på, dele abonnementet ditt med noen andre i familien, eller om du har kommentarer og innspill, er det også bare å ringe oss.

Jeg håper du fortsatt blir fornøyd med NA, og lover å gjøre mitt beste for nettopp det.

Hilsen

Kim Riseth

Sjefredaktør