Full mann kjørt heim av politiet

NAMSOS: En overstadig beruset mann i 50-åra ble kjørt heim fra Namsos sentrum av politiet tidlig torsdag morgen. Det er det eneste politiet har å melde fra politiloggen natt til torsdag.

Også i dag meldes det om sol i Namdalen. De fleste steder i Namdalen vil få en temperatur rundt åtte plussgrader i dag, melder Yr.no.

Denne morgenens toppsak hos VG er foreldre slår alarm om antall ansatte i barnehagene. Facebookgruppen «Barnehageopprør 2018» har i skrivende stund drøyt 17.000 medlemmer. De mener regjeringens forslag til bemanningsnorm er altfor dårlig.

I dagens NA kan du lese at radiologmiljøet ved Sykehuset Namsos frykter resultatet blir at akuttfunksjonen forsvinner og at folk får et svekket helsetulbud, dersom planene om felles røntgenklinikk i Midt-Norge blir realisert.

