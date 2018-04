Naklingsvingene er prioritert

NAMDALSAVISA

NAKLING: Hovedutvalget for veg i Trøndelag hadde denne uka sin første befaring i det nye storfylket. Torsdag morgen gikk turen fra Rørvik i buss. Der fikk de først ei kjapp omvisning, før turen gikk videre over brua for å se på de utfordringene som finnes her.

Alle fikk se

Gang- og sykkelveg på Marøya var et av prosjektene de hadde på lista, men Naklingsvingene var nok et av de mest spennende stoppene på utvalgets rundtur i Trøndelag. I flere tiår har utbedringer av den ulykkesbelastede strekninga på fylkesveg 770 mellom Rørvik og Kolvereid vært utredet. Konklusjonen har bestandig vært at det er utfordrende og kostbart.

– Vi er her og ser på strekninga fordi dette er ei utfordring vi ønsker å gjøre noe med, sier Gunn Iversen Stokke, leder i hovedutvalget for veg.

Hun forteller at det har vært motstand mot bomstasjon, og at det derfor har vært stillestans i å løse problemet.

– Vi må få i gang dette, og måtte hit og se. Det er ikke alle som har vært her før, sier hun.

– De har hørt om strekninga, men nå ser de med egne øyne hvor trangt og utfordrende det er. Med bompenger er det mulig å få det til.

– Ei viktig strekning

Fylkespolitiker Pål Sæther Eiden er glad for at alle fikk se strekninga med egne øyne.

– Det er positivt at utvalget legger første befaring hit for å se hva som er viktig for oss her.

– Dette er ei veldig viktig strekning, uten tvil for næringslivet, men også for andre som ferdes. Den største skrekken er at det skal være en skolebuss på vegen når det raser.

Stokke forteller at trafikksikkerhet er det som står øverst på prioriteringslista til utvalget, og hun legger til at det er mange veger som er viktige å gjøre noe med i Trøndelag.

– Men det er ingen tvil om at denne vegen er noe vi skal jobbe med framover, sier hun.

– Dette er en av de viktigste vegene i Trøndelag, legger Jan Inge Kaspersen til.

I løpet av dagen fikk politikerne også se nærmere på vegløsninger på Folla Bru, Ranemsletta/Høylandet, Overhalla og Sprova/Solberg. De la også turen innom Beitstadfjorden, hvor de var til stede ved anleggsstart på nybrua i fylkesveg 17-prosjektet.