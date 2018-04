Vant 319 millioner kroner – slik reagerte mannen

NAMDALSAVISA

HAMAR: – Jeg er ganske rolig av meg, men det er klart: Dette er helt absurd, men selvsagt også helt fantastisk, sier mannen på spørsmål om hvordan det føles å vinne 319.332.895 kroner.

Over et halvt døgn etter at den tredje største millionpremien fra Norsk Tipping noensinne ble vunnet, fikk Norsk Tipping snakket med den heldige.

Norsk Tipping fikk ikke noe svar da mannen ble oppringt onsdag kveld. Flere forsøk ble gjort, men i den andre enden var det stille. På siste forsøk ble sågar oppringningen avbrutt.

Hadde duppet av

– Jeg hadde duppet av, og fikk ikke med meg at Norsk Tipping forsøkte å få tak i meg, svarer mannen på spørsmål om hvorfor han ikke tok telefonen etter trekninga onsdag kveld.

På siste oppringning den kvelden, trykket han på «rødknappen» – halvveis i søvne.

Men litt senere våknet han til, og sjekket telefonen. Der lyste det opp: Flere ubesvarte anrop fra Norsk Tipping.

– Jeg har lagret vinnernummeret 625 60 000, og skjønte derfor raskt hvem som hadde forsøkt å få fatt i meg.

– Helt absurd

Han gikk deretter inn på Norsk Tippings nettsider for å sjekke trekningsresultatene. Der så han følgende tall:

3 - 11 - 14 - 30 - 34 - 37 - og 1 (vikingtall).

Hans tall. Og hans premie – drøyt 319 millioner kroner.

– Hva tenkte du da?

– Jeg vet ikke hva jeg tenkte. Det var helt tomt. Helt absurd, sier mannen og gliser.