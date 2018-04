NAMDALSAVISA

Namdalsavisa (NA) har levert sin siste lørdagsavis. Da vi åpnet postkassen på lørdag var det kun en liten blekke nedi kassen, hvor vi fikk et helsides portrett av sjefredaktøren Kim Riseth, hvor han forklarer i 10 punkter hvorfor avisen ikke kan komme ut lenger på lørdager.

I likhet med Martin Luther fikk vi hans 10 teser om hvorfor man ikke kan komme ut med en skarve lokalavis på Gudsjelovdagen – bare at han slo dem opp på kirkedøren i Wittenberg.

Sjefredaktøren nevner ikke med et ord at abonnentene har betalt for noe de ikke nå lenger får.

Norge er det land i verden som har flest lokalaviser har jeg blitt fortalt, kanskje fordi vi bor så grisgrent og har så få å snakke med.

Posten Norge AS får skylden – LO var en pådriver for at posten skulle få fri på lørdager, mange postbud hadde slett ikke forventet det og aller minst bedt om det.

Nå skal posten komme ut bare en gang i uken – da kan vi antagelig forvente oss lokalavis også en gang i uken, kanskje like godt, de inneholder jo stort sett det samme vi har lest – sett og hørt i alle andre media, minst ett døgn før de gikk i trykken.

Har vi egentlig bruk for lokalaviser – nå når dødsannonsene også kommer på nett, og behøver vi vite hva Sp stemte mot i et kommunestyremøte, eller at en fyr har kjørt på en elg.

Når man fyrer opp på peisen har man jo både tennbriketter og tennvæske – så …