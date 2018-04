Fyllekjøring i Lierne

NAMDALSAVISA

NAMSOS: Like etter klokka 02.00 i natt ble en mann tatt for promillekjøring i Lierne.

Oppretter sak

- Det var en patrulje som kom over en bil, og plukket inn føreren for blodprøve. Det ble foretatt avhør og førerkortbeslag, noe mannen i 30-årene samtykket til. Han ble dimitert etterpå, og det er opprettet sak, sier Ole Petter Hollingen, operasjonsleder hos politiet.

I går kveld ble det også gjennomført promillekontroll på Rørvik, hvor 52 bilførere ble kontrollert.

- Det ble ingen reaksjoner, så det må en kunne si er bra, forteller Hollingen.

Bortsett fra dette har det vært ei rolig natt i Namdalen.

Finvær lørdag

Her er meteorologens varsel for lørdag:

Øst og sørøstt bris, fra i ettermiddag nordøst bris på kysten, til dels frisk bris på kysten av Trøndelag. Pent vær, men i kveld utrygt for tåke på kysten av Nord-Trøndelag.

Denne morgenens toppsak hos VG er at Syria i natt ble angrepet av USA, Frankrike og Storbritannia. De tre landene gjennomførte i natt norsk tid et koordinert angrep mot tre kjemiske anlegg i Syria. Russland raser og varsler at angrepet vil få konsekvenser.

I Adresseavisen kan du lese om den dramatiske bilverkstedbrannen på Frosta i går, hvor politiet måtte tilkalle skarpskytter.

I dag kan du lese i NA at det foreslås bygging i et stort og nytt boligfelt på Øvre Byåsen i Namsos. Du kan også lese at namsosbokser Simen Nysæter mottok oppgjøret for det store boksestevnet i heimbyen i februar.