Røntgen-varsko

Det kan til tider ha virket som om det er splid og uenighet mellom legemiljøene på Sykehuset Namsos og Levanger, men en ting er de enige om: De ønsker ikke en sammenslåing av røntgenklinikkene med St. Olavs hospital i Trondheim.

Et samlet fagmiljø i Namsos og Levanger har gått ut i NA og advart mot planene om en felles røntgenklinikk i Helse Midt-Norge. De mener det vil føre til at allerede begrensede ressurser vil bli overført til St. Olavs, problemer med rekruttering, mindre innovasjon, dårligere tilbud til pasientene med forsinket diagnose og behandling – og at det på lang sikt kan true akuttfunksjonen ved sykehusene. De har heller ingen tro på at tiltaket skal stoppe lekkasjen av pasienter til private aktører, som legene mener er minimal allerede i dag.

Det er vanskelig for oss å vurdere konsekvensene av en felles røntgenklinikk, men når et samlet fagmiljø på de to sykehusene går så enstemmig og hardt ut, er det verdt å lytte. En kan være uenige om virkemidlene, men et hovedproblem i denne saken virker å være at fagmiljøene i Namsos og Levanger ikke har deltatt i prosessen som har ledet fram til denne beslutninga. Avdelingsleder Bo Frederiksen ved røntgenavdelinga i Namsos beskriver det som et omvendt prosjekt som har startet i feil ende.

Uavhengig av konklusjon er det alvorlig når en avdelingsleder oppfatter det slik, og åpenbart har bred støtte for sin oppfatning i fagmiljøet. Tilliten mellom legene og ledelsen i begge helseforetakene må gjenopprettes snarest, ellers vil dette ramme pasientene uansett hvilket vedtak en til slutt lander på.