NAMDALSAVISA

VEMUNDVIK: Politiet gjennomførte lørdag ettermiddag en promillekontroll ved FV769 ved Ramsvika. Av de 20 kontrollerte fikk to sjåfører advarsel fra lovens lange arm.

- Det ble gitt advarsel til to sjåfører som ikke hadde med seg førerkort eller vognkort, men ingen fikk noen reaksjon, sier oppdragsleder i Politiet i Trøndelag, Hans Christian Jannisson.

- Vi sier oss fornøyd med resultatet av kontrollen, og er veldig glad for at ingen blåste over lovlig grense på promilletesten, legger han til.