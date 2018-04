Ikke så dramatisk som først fryktet

NAMDALSAVISA

NAMSOS: - Nå har Namsos kommune, politiet og brannvesenet vært på ei befaring i området, og det vi så var at det fra før har blitt satt opp ei solid sikring i det aktuelle området i form av et ubåtgarn. Dette ble satt opp i 2007 og vil ta imot det som eventuelt vil komme ned. Garnet er godt plassert og vil fungere godt, forteller Andre Aglen i Namsos kommune.

- Det er ikke et dårlig utgangspunkt. Nå er det meldt regn til uka, så naturen vil mest sannsynlig fikse dette av seg selv, legger han til.

- Vil de som er evakurte få flytte heim igjen?

- Det skal politiet og brannvesenet ta stilling til videre ut over dagen, sier Aglen.

Terje Brikselli bor i ett av husene som ligger rett nedenfor det aktuelle området. Han har bodd der i over 40 år, og sier det er ikke første gang det raser is nedover skråninga.

- Jeg er selv på hytta nå, så jeg har ikke fått med meg noe av det som har skjedd. Men at det raser is ned fra fjellsiden er ikke sjelden vare. Jeg har til og med opplevd at det har rast is over vegen, forteller han.

Framover vil både brannvesen og driftsavdelinga hos kommunen ta jevnlige oppsynsrunder i området for å se om det raser ned noe is.