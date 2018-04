Israsfare i Namsos - seks personer evakuert

NAMDALSAVISA

NAMSOS: - Vi har til sammen evakuert seks personer med tanke på is som kan rase, sier Ebbe Kimo, operasjonsleder i politiet i Trøndelag.

Ismasser på flere titalls tonn

I går kveld hadde det nemlig rast ned store isflak som hadde slått inn i veggen på ett av de tre evakuerte husene, som ligger nedenfor Bjørumsklompen.

- Vi vurderte at det var såpass stor fare for nye ras at vi sammen med teknisk etat valgte å evakuere. Det henger store isflak som er vurdert til å veie flere titalls tonn, og husene ligger rett under berghammeren, sier Kimo.

- Var det en dramatisk evakuering?

- Om det faller ned store isflak vil det oppfattes som dramatisk for dem som bor der. Men så vidt jeg vet har det ikke oppstått materielle skader, sier Kimo.

Søndag formiddag vil det bli foretatt nye vurdering av rasfaren.

- Det er nå i sin helhet overlatt til kommunen, og det blir helt sikkert tatt en mer seriøs vurdering av situasjonen søndag formiddag. Da må man også ta stilling til når beboerne kan flytte heim igjen, sier Kimo.

Mistet lappen

Politiet hadde også laserkontroll i Namsos i natt, og en sjåfør ble fotgjenger etter å ha kjørt i 89 km/t i 60-sonen ved Namsosbrua.

Politiet fikk også melding om et mopedvelt i Vikatunnelen, men har ikke mistanke om at noe kriminelt ligger bak.

- Rundt midnatt veltet en kvinnelig mopedfører i tunnellen, og det skal være selvforskyldt. Vi har ikke mistanke om noe kriminelt, og det skal ha vært glatt på stedet. Føreren ble sendt til legevakt etter hendelsen, sier Kimo.

Strålende vær i Namdalen

Det blir strålende vær i Namdalen i dag, med sol, lite vind og temperaturer på rundt 10 plussgrader, melder Yr.no.

Denne morgenens toppsak hos VG er fra Senja, hvor is skaper store problemer i tunnellene. Store isblokker har rast fra taket i Ørnfjordtunnelen, og innbyggerne i bygda Fjordgård frykter for liv og helse.

I dagens NA kan du blant annet lese om Jonathan Devik fra Spillum som slapp jubelen løs da han ble namdalsmester etter helgas avslutningsrenn i NA-karusellen.