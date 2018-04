NAMDALSAVISA

NAMSOS: Seks beboere ble i går evakuert etter at det løsnet fra Bjørumsklompen i Namsos. Situasjonen ble vurdert til å være såpass alvorlig at politi og kommunen ikke tok noen sjanser.

- Vurderingen er tatt i forhold til dem som bor i husene, og vi tenker på liv og helse, sier Ståle Ruud, teknisk sjef i Namsos kommune.

Befaring på formiddagen

I dag skal situasjonen kartlegges nærmere.

- Vi gjør en befaring utpå formiddagen, tar ei ny vurdering og trekker en konklusjon da. Akkurat når det blir vet jeg ikke, men det blir før 12.00, sier Ruud.

- Vi vil vurdere risikoen, og eventuelt se på tiltak for å få ned isen. Så vil vi snakke med NVE hvis det blir behov for det, sier Ruud.

Uvanlig mye is og snø

Den lange vinteren med mye snø og kulde har vært med på å skape uvanlig store mengder snø og is, som nå begynner å løsne i vårvarmen.

- Det vil jeg tro, for her på Lauvsnes hvor jeg er nå, raser det ned mye is fra fjellet. Det har vært veldig mye snø i vinter, og jeg tror det er mer enn vanlig. I løpet av vinteren har det bygd seg opp mye snø, og det bygger seg opp skorper. Når varmen kommer nå begynner det å bevege på seg. Så det er forhold nå som er litt utenom det vanlige.

- Er det evakuerte området spesielt utsatt for isras?

- Det har jeg ikke hørt mye om før, men det er en bratt fjellskrent. Så de som bor der er nok ikke ukjent med dette, sier Ruud.

- Hvordan er situasjonen per nå?

- Jeg har ikke fått vært der selv, så jeg kan ikke spekulere i detaljer.