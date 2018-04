Seks beboere er fortsatt evakuert

NAMDALSAVISA

NAMSOS: Seks beboere i to boliger i Vika får ikke flytte tilbake etter at de i helga ble evakuert grunnet fare for isras fra Klompen.

– Etter befaring på stedet og dialog med NVE har vi besluttet å opprettholde evakueringa. Vi setter personsikkerheten i høysete, sier teknisk sjef Ståle Ruud i Namsos kommune.

Han opplyser at det vil bli gjort ei ny vurdering neste mandag.

– Vi satser på at regnet som er meldt tiner opp isen, sier Ruud.

