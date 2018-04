Skal vurdere israsfaren

NAMDALSAVISA

NAMSOS: - Planen er å foreta en ny vurdering av faren for at det kan rase is i løpet av mandagen, forteller politiets operasjonsleder, Viola Elverum.

Lørdag kveld raste det nemlig ned store isflak som traff i veggen på ett av de tre evakuerte husene, som ligger nedenfor Bjørumsklompen i Namsos. Totalt ble seks personer evakuert av politiet lørdag kveld.

Ikke så dramatisk som først fryktet Det er konklusjonen etter at Namsos kommune, politiet og brannvesenet har vært på befaring i området hvor det er fare for isras.

Utover vurderingen av israsfaren hadde ikke politiet noe å melde fra natten. Det tyder på at ting har gått rolig for seg i natt.

Fint vær i Namdalen

Det sommerlige været fortsetter, og det er meldt strålende vær i Namdalen også i dag. Det skal bli sol mesteparten av dagem, lite vind og temperaturer på rundt 11 plussgrader, melder Yr.no.

