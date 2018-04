Sølv i glede og fortvilelse

NAMDALSAVISA

Med sitt karakteristiske smil kom Bernt Røthe mot meg i butikken i Kirkegata 8.

– Du må bli med og se Chelsea-veggen vår!

I dyp respekt for en ekte fotballsupporter, takket jeg selvfølgelig høflig ja til det.

Veggen var imponerende. Den besto av ei rekke personlige bilder av triumferende fotballspillere med, mellom oss sagt, altfor mange sølvpokaler. Klubben fra det velstående sørvestlige London, bråvåknet av dvalen på 1990-tallet da den styrtrike russeren Abramovitsj overtok skuta.

Han åpnet pengepungen og hanket inn stjernespillere. De sørget for at karer som Bernt Røthe, på vårparten år etter år, har svevet på en sky som om de selv har vært på banen og vunnet. Pokal-syndromet.

På veg ut av rommet stopper vi opp. Der henger et annet bilde. Som har en annen historie, langt unna fotballsupporternes fokus.

I dag er det 20. april. En merkedag for alle som har et forhold til Namsos. For 78 år siden ble byen bombet av nazistene. Takket være mange ildsjeler og kunnskapsrike personer i Namsos, er den fryktelige dagen 20. april og tida etter, vel dokumentert i form av bøker, filmer, og ikke minst en gjennom rekke lærerike foredrag. Så er det slik at det stadig dukker opp noe nytt – vi lar oss prege av den dramatiske dagen.

Fra dem har vi også fått levendegjort lærdommen om at livet kan bli snudd totalt på holdet på et blunk. Hvem skulle tro at en liten småby i en avsides krok i den store verden skulle utslettes? Hvorfor?

Hva galt hadde det fredelige folket som bodde der gjort? Det var i 1940. 78 år senere. Hva er egentlig igjen av byer i Syria?

– Det er far min, Sigurd og onkel Birger du ser på bildet, og der er jeg, sier Bernt jr. og peker på åtteåringen.

Bildet er tatt av kjøpmann Harald, tvillingbroren til Birger.

Jeg hadde nettopp sett fotballspillere med pokaler – nå kom en annen historie om sølv.

Bildet ble tatt noen uker etter 20. april i 1940. Familien Røthe er i sentrum hvor deres en gang så trygge heim lå.

Alt var borte, nesten.

– Far fant ei ødelagt sølvskje i ruinene. Jeg så tårer i øynene. Far gråt. Det var vel eneste gangen jeg så far gråte, forteller Bernt.

Som åtteåring forsto han ikke hvorfor faren gråt da.

Noen uker før var også familien Røthe rammet av sorg.

Samme dag som tyskerne invaderte Norge, døde bestefar og kjøpmann Bernt Røthe. I Nordtrønderen & Namdalen sto det 10. april 1940: «En hedersmann av den gamle skole er med Bernt Røthe gått bort. Nasjonalsinnet som han var i all sin ferd, var det skjebne i det at han slapp å overleve dagens hendinger»

1940 er ikke lenge siden og likhetstrekkene til hva krigens ondskap fører med seg av belastninger for folk, er som i dag.

Familien Røthe ble først evakuert til Vibstad i Overhalla. Senere flyttet de til den gamle Halsgården, som er revet, deretter i Granheim, så til Wergelands gate. 4 i to år før de i 1947 tok i bruk den nye bygården Kirkegata 8.

I dag, når vi går på byen vi er så glad i, møter vi flere av dem som har måttet flykte fra grusomheter. De som lever i uvisse om hva framtida vil bringe.

For noen uker siden gikk jeg til en frisør i Kirkegata. Et steinkast unna der Bernt Røthe i en alder av 86 år er på jobb seks dager i uka. Den unge syriske frisøren håpet han fikk nok kunder til å kunne livnære seg mens han var i Namsos.

Hva han gjorde på fritida? Han kjente jo ingen her. Han gjorde ikke noe annet å arbeide – og vente. Vente på at president Assad skal bli styrtet slik at han selv kunne få vende heim og være med på å bygge opp sin egen by. Den han er glad i. Den han vil vise fram om vi en gang skulle komme dit.

Bygge opp, akkurat som namsosingene måtte etter krigen.

Det er folket som bygger landet...overalt i verden.

