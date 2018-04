5.458 har Nord universitet som sitt førstevalg

NAMDALSAVISA



– Jeg er svært glad for at så mange studenter ønsker seg til Nord universitet, og at vi ser en videre økning etter den store fremgangen i fjor. Dette viser at vi har attraktive utdanninger og gode fagmiljøer, som studentene aktivt søker seg til, sier prorektor Hanne Solheim Hansen i ei pressemelding.



Søkningen til grunnskolelærerutdanningene øker, og i alt 325 søkere har en grunnskolelærerutdanning som sitt førstevalg, sammenlignet med 278 i 2017.





Mest populære studier Her er landets ti mest populære studier i 2018 Rettsvitenskap, jus, høst, UiO: 1.861 førstegangssøkere Siviløkonomutdanning, Norges Handelshøyskole: 1.801 førstegangssøkere Rettsvitenskap, Universitetet i Bergen: 1.754 førstegangssøkere Politiutdanning, Oslo, Politihøgskolen: 1.338 førstegangssøkere Sykepleie, Trondheim NTNU: 1.190 førstegangssøkere Sykepleie, Oslo, Oslo Met: 1.178 førstegangssøkere Psykologi, høst Universitetet i Oslo: 1.105 førstegangssøkere Sykepleie, Universitetet i Stavanger: 1.026 førstegangssøkere Sykepleie, Bergen, høst, Høgskulen på Vestlandet: 951 førstegangssøkere Økonomi og administrasjon, Trondheim, NTNU: 933 førstegangssøkere Kilde: Samordna opptak

Tallene fra Samordna opptak viser videre at Nord universitets studier innenfor helsefagene er populære. Den sterke søkningen til sykepleier­­ og vernepleier fortsetter, mens studiet Prehospitalt arbeid – paramedic, som for første gang er en del av Samordna opptak, har nær 200 søkere til 30 studieplasser.



Den økte interessen for de blå-grønne fagene fortsetter også. Havbruksdrift og ledelse, naturforvaltning, husdyrvelferd og særlig dyrepleie er veldig populært blant søkerne til Nord universitet.

Videre viser SO-tallene at 657 førsteprioritetssøkere har søkt en økonomisk-administrativ utdanning.



Nord universitets samfunnsvitenskapelige utdanninger trekker fortsatt mange søkere, der bachelorstudiet i sosialt arbeid er spesielt populært.