- En veldig rolig natt

NAMDALSAVISA

I dag blir himmelen overskyet store deler av dagen, melder YR.no. Temperaturen skal ligge på rundt 10 grader gjennom hele døgnet, noe som betyr at det blir litt varmere enn det var i går.

Fra klokken tolv og utover ettermiddagen henger skyene fortsatt tett over oss, men rundt klokken 15.00 kan det hende at sola dukker opp mellom skyene og blir hengede der en kort periode. Torsdagskvelden blir for det meste overskyet og vindstille, men etter klokken 20.00 kommer regnet, og det er meldt rundt en millimeter nedbør i løpet av kvelden.

Rolig natt

Politiet hadde ingenting å melde fra natten.

- Det har vært en svær trolig natt i gamle Nord-Trøndelag, forteller operasjonsleder Trude Carlsson.

Stoppet salget av Trønder-Avisa

Onsdag kveld ble det klart at Styret i LL Inntrøndelagen fikk ikke det nødvendige flertallet for å selge Trønder-Avisa til Polaris.

- Vi i styret føler vi har gjort det vi kan, men situasjonen er fastlåst. Det er Trønder-Avisa som er den tapende part i situasjonen som har oppstått, sier Gunnar Severeide, talsmann for styret i LL Inntrøndelagen til Trønder-Avisa.

Kontroversiell ansettelse

Denne morgenens toppsak hos VG er om den norske klubben Holmen tropp og turnforening, som har ansatt den svenske treneren Staffan Söderberg, til tross for en rekke advarsler fra det svenske og norske turnmiljøet.