Helfo-kontoret i Nærøy legges ned

NÆRØY: Torsdag besluttet regjeringa at 16 kontorer med rundt 165 Helfo-ansatte skal nedlegges. I Namdalen rammes kontoret i Nærøy – i tillegg til kontorer i Oslo, Bergen, Kristiansand, Voss, Eidsvoll, Kongsberg, Risør, Harstad, Gloppen, Vågå, Verdal, Lenvik, Beiarn, Orkdal og Brumunddal. I Nærøy rammes tre ansatte, melder NTB.

Helfo, som er Helsedirektoratets ytre etat, varslet i 2017 behov for en ny kontorstruktur for å oppnå effektiv ressursutnyttelse. Økt bruk av selvbetjening og automatisering og færre enkle, manuelle arbeidsoppgaver har redusert behovet for ansatte.

