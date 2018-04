En funnet død etter boligbrann i Vassbotna

NAMDALSAVISA

HØYLANDET: Klokka 13.13 lørdag ettermiddag meldte politiet om at en person er funnet død i huset i Vassbotna som brant ned natt til lørdag.

Personen blir tatt ut og sendt til obduksjon, skriver politiet.

Personen har vært savnet siden huset brant ned natt til lørdag.

Undersøkelser lørdag

– Vi snakket med pårørende i natt, og personen er nå meldt savnet. Det var for varmt til å foreta noen undersøkelser i natt, sier operasjonsleder Randi Fagerholt i Trøndelag politidistrikt.

Operasjonsleder Kirsten Bergstrøm sa til NA lørdag morgen at en kriminalsøkshund og en krimtekniker fra Trondheim er på tur til Vassbotna for å foreta krimtekniske undersøkelser.

– Vi får forhåpentligvis flere svar etter at hunden har søkt, men utover det har vi ikke noen nyere opplysninger annet enn at personen som bor på adressen fortsatt har status som savnet, sier Bergstrøm.

Huset nedbrent

Politiet opplyste like før midnatt at brannvesenet var framme på stedet og kunne raskt melde om at huset var overtent.

– Vi har ikke fått bekreftet om det er folk i huset eller ikke, meldte politiet kort tid etter at brannvesenet var framme.

Ved midnatt var brannen er slokket.

Operasjonsleder Randi Fagerholt i Trøndelag politidistrikt sa i natt til NA at de var i kontakt med pårørende, og at det fortsatt ikke var noe nytt om lokaliseringa av personen som bor på stedet.