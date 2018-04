En person er meldt savnet etter at et bolighus brant ned på Vassbotna

NAMDALSAVISA

HØYLANDET: En enebolig i Høylandet kommune er nedbrent etter at det lørdag kveld ble meldt om brann i en enebolig.

Ifølge en NA-tipser er det snakk om en enebolig på Vassbotna.

Meldt savnet

Det er registrert en person på adressen der huset brant ned, og i løpet av natta ble personen meldt savnet.

– Vi snakket med pårørende i natt, og personen er nå meldt savnet. Det var for varmt til å foreta noen undersøkelser i natt, sier operasjonsleder Randi Fagerholt i Trøndelag politidistrikt.

– Lørdag morgen vil vi gjøre søk etter vedkommende som vi tror har omkommet i brannen, sier Fagerholt.

Huset nedbrent

Politiet opplyste like før midnatt at brannvesenet var framme på stedet og kunne raskt melde om at huset var overtent.

– Vi har ikke fått bekreftet om det er folk i huset eller ikke, meldte politiet kort tid etter at brannvesenet var framme.

Ved midnatt var brannen er slokket, men det var fortsatt uvisst om var personer inne i huset.

Bare ruinene igjen

– Huset er helt nedbrent. Det er kun ruinene som står igjen. Det jobbes med å lokalisere beboer på adressen, opplyser politiet like før klokka 00.30.

Operasjonsleder Randi Fagerholt i Trøndelag politidistrikt sa i natt til NA at de var i kontakt med pårørende, og at det fortsatt ikke var noe nytt om lokaliseringa av personen som bor på stedet.