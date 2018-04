Fredag blir grå og overskyet

NAMDALSAVISA

- Det har vært ei meget stille natt, med svært få hendelser, det er vi i politiet selvfølgelig veldig glad for, sier politiets operasjonsleder Trude Carsson til Namdalsavisa.

Regn i kveld og lørdag

I dag kan du vente deg at gråaktige skyer blir hengene over Namdalen store deler av dagen. Yr.no melder at det blir overskyet, temperaturer på rundt 10 grader hele dagen, og muligheter for at det kan komme litt nedbør i løpet av kvelden.

I helgen kan det være lurt å holde et hardt grep om paraplyen. Lørdag skal regnet hølje ned, og det er meldt nedbørsmengder helt opp mot 9 millimeter på dagen, mellom klokken tolv og seks.

På søndag er det meldt overskyet, men ikke noe nedbør, og temperaturer på rundt 7 grader, melder Yr.no,

Politiaksjon i Oslo

I går kveld ble én person pågrepet etter at Politiet fikk opplysninger om mulige eksplosiver inne i en leilighet på Rosenhoff i Oslo. Politiets bombegruppe er på stedet, melder VG torsdag kveld.

Ellers er morgenes toppsak hos VG om Thorvald Stoltenberg og boken om datteren Nini, som døde i 2014. Etter at Nini Stoltenberg sto frem som heroinist, har hun vært en sterk stemme for narkomane. Boken utgis i dag og er skrevet av Lars Lillo-Stenberg.