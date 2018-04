Skal skape liv i gågata med gratis arrangement

NAMDALSAVISA

RØRVIK: I samarbeid med Sparebank 1 satser Rørvikdagan på å lage liv i gågata på Rørvik ved å invitere til gratis arrangement for hele familien.

– Det er ikke mange festivaler som har gratis familiearrangement på dagtid. Vi skal invitere barnehager og SFO, og håper på å lage skikkelig liv i gågata igjen, sier Beate Lothe som er leder for festivalen.

Promoansvarlig Eystein Fiskum Hansvik tror artistene kommer til å gjøre arrangementet til en opplevelse.

– Rasmus og verdens beste band er genuint bra barneunderholdning. Rett og slett kanongode musikere, sier Hansvik som er glad for at næringsliv og idrettslag ser verdien av et familiearrangement under Rørvikdagan.

– Vi er glade for å ha en så solid samarbeidspartner som Sparebank 1. Vi har også idrettslaget som finansierer mye av aktivitetene, forteller Hansvik.