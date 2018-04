Bindaling fronter TV-aksjonen

NAMDALSAVISA

TRONDHEIM: Sammen med Nina Gulzari skal hun lede arbeidet med den årlige dugnaden i Trøndelag og Trondheim.

TV-aksjonen 2018 går til Kirkens Bymisjon.

– Vi gleder oss til å ta fatt på årets største dugnad. Trøndere er et raust og inkluderende folk med stor giverglede og engasjement. Jeg ser frem til et godt samarbeid i hele det vidstrakte fylket, Trøndelag. Dette blir gøy, sier Nina Gulzari, som skal lede innsamlingsaksjonen i Trøndelag.

Sammen med byaksjonsleder i Trondheim, Hildegunn Gutvik, gleder Gulzari seg til å ta fatt på jobben med å mobilisere flere hundre frivillige og bøssebærere i fylket.

– I TV-aksjonen kan alle kan bidra på sin måte. Særlig i år når aksjonen handler om at i Norge i dag er det altfor mange som står utenfor, håper jeg vi kan få til en inkluderende TV-aksjon som også får med folk som ellers ikke inviteres med i frivillig arbeid. Alle har behov for å bli inkludert og føle seg nyttig, sier Gutvik.

Hildegunn Gutvik kommer fra Bindal, men er bosatt i Trondheim, og skal lede TV-aksjonen 2018 i samarbeid med organisasjoner, skoler, næringsliv og andre samfunnsinstitusjoner i byen.

Årets TV-aksjonsmidler går til Kirkens Bymisjons arbeid for et varmere og mer inkluderende samfunn. TV-aksjonen går av stabelen 21. oktober.

– Ved å åpne dører og legge til rette for at flere møtes, skal vi vise hvorfor årets TV-aksjon er så viktig. Vi skal tilby mennesker som opplever å stå utenfor, et nytt fellesskap, ei seng eller en samtale, og slik bidra til at flere får muligheten til å oppnå egne mål og drømmer, sier Gutvik.

TV-aksjonen er unik i verdenssammenheng. Da samles hele Norges befolkning for en viktig sak en søndag i oktober.

Målt i innsamlede midler per hode og antall frivillige er TV-aksjonen NRK verdens største dugnad.