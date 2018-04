Gråværsdag i Namdalen

NAMDALSAVISA

NAMSOS: Etter ei hendelsesrik helg, melder politiet at natt til mandag ble langt roligere.

- Det har vært ei relativt rolig natt uten de store hendelsene, forteller Arnt Harald Aaslund, operasjonsleder hos Politiet i Trøndelag.

Gråværsdag

I dag blir det grått vær i Namdalen. Yr.no melder at det blir overskyet og temperaturer mellom 4 til 8 grader, sørøstlig bris og frisk bris utsatte steder. Det er også utrygt for regn flere steder

Publikumssuksess

Dagens toppsak hos VG er om en norsk kvinne som nå risikerer flere års fengsel i Spania. Hun har blitt tiltalt blant annet for å hatt ansvaret for sikkerhet og overvåkning under planleggingen av smugling av 49 kilo kokain.

I dag kan du i NA lese om kulturhelga i Grong som ble avsluttet med vårkonsert i går kveld.

Du kan også lese at årets kystbymesse på Rørvik ble en stor suksess med stor publikumstilstrømming.

- Vi hadde kunne fylt en hall til, sier Eivind Remman i komiteen.