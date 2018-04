Politimann dømt til betinget fengsel

Aktor ber om fengsel for polititjenestemann fra Indre Namdal

Polititjenestemannen ser i ettertid at det var dumt at han sendte tekstmeldingene i forkant av et avhør, men erkjenner ikke straffskyld. Aktor Mona Skaaden-Bjerke i Spesialenheten for politisaker, la ned påstand om 75 dager i fengsel.