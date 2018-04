NAMDALSAVISA

SJØÅSEN: Is har rast ned på Fv 17 og sperrer halve vegbanen like sør for Rødhammer-tunnelen, melder Vegtrafikksentralen kl 10.05 tirsdag.

Stedet ligger om lag fire kilometer nord for Sjøåsen, og bilistene oppfordres til å vise aktsomhet når de passerer stedet.

Vaktbil er på veg for å sikre og rydde vegbanen.