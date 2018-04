Mann i 60-årene reddet ut etter dramatisk brann

NAMDALSAVISA

OVERHALLA: Litt etter klokka 04.00 i natt begynte det å brenne i hus i Overhalla. Det var en person i huset da det begynte å brenne.

- Det kom inn en melding om at det brant i en enebolig, og at det var en person som strevde med å komme seg ut, sier Trond Hangaas, operasjonsleder i politiet.

Dramatisk hendelse

Mannen i 60-årene kom seg til slutt ut, og ble sendt til sykehus. Politiet beskriver situasjonen som dramatisk.

- Det var dramatisk da han ikke kom seg ut, og det var mannen selv som meldte fra til brannvesen, sier Hangaas.

Brannen beskrives som en ulmebrann, og mannen skal ha fått i seg røyk. Utpå morgenkvisten er brannvesenet fortsatt på stedet.

- Brannvesenet er fortsatt på stedet og kontrollerer at alt går bra, sier Hangaas.

Det ble også meldt at det var en gassflaske i huset, som nå er håndtert.

Plaget av russebråk

Politiet fikk også inn en melding om støy fra russen rundt klokka 23.30 i går kveld.

- Det var en person som meldte fra om bråk, og at han ikke fikk sove. Vi kjørte til stedet, men da var det ingen der, og de har nok kjørt videre, sier Hangaas.

Gråværet fortsetter

Gråværet i Namdalen fortsetter i dag, og Yr.no melder at det blir sør og sørvest frisk bris utsatte steder, skyet eller delvis skyet, og perioder med regn.

Dagens toppsak hos VG er at en varebil kjørte inn i en folkemengde i Toronto i Canada. 10 personer ble drept, men politiet tror ikke at det dreier seg om et terrorangrep.

I dag kan du lese i NA at isen i Namsen skaper problemer for bøndene.

– Dette medfører en god del ekstraarbeid for oss. Hvor mye ekstraarbeid det blir, klarer jeg ikke å svare på i farten, men noen dagsverk blir det nok for å få ordnet opp i alt dette, sier bonde Jan Olav Tømmerås.