Pensjon fra første krone

NAMDALSAVISA

Pensjonsopptjening fra første krone. Det er et sentralt moment i forslaget Ap og SV legger fram for å forbedre obligatorisk tjenestepensjon (OTP) i privat sektor. LO og YS fremmet et tilsvarende krav i årets lønnsforhandlinger, men det ble blankt avvist fra NHOs side. NHO reagerer på at politikerne kommer fagbevegelsen i møte.

–Det er skuffende av Ap å gå inn for en vesentlig omlegging av pensjonssystemet med vidtrekkende økonomiske konsekvenser uten at dette er tilstrekkelig utredet, sier sjeføkonom Øystein Dørum i NHO. Han hevder at denne omleggingen vil koste de aktuelle bedriftene mellom 3 og 3,5 milliarder kroner.

Dagens OTP gir bare pensjon på inntekter over grunnbeløpet i folketrygden (93.234 kroner) og stillingsbrøker over 20 prosent og arbeidstakerne være over 20 år. Denne skjevheten går Ap og SV inn for å rette opp ved å innføre pensjonsopptjening fra første krone.

– Når regjeringa ikke fremmer disse forslagene, gjør vi det, sier Ap-leder Gahr Støre. LO-leder Gabrielsen er naturlig nok glad for støtten fra Ap og SV. Dette pensjonskravet kommer sikkert til å være et sentralt punkt 1. mai.

Det er forståelig at NHO reagerer på at bedriftene blir påført en ekstraregning. Men det bør ikke overraske at Gahr Støre & co fremmer et slikt forslag. Det er helt i tråd med partiprogrammet som Ap gikk til valg på i fjor. Her burde arbeidsgiverne ha sørget for å utrede spørsmålet og ha nødvendig argumentasjon for å møte kravene.

Det første grunnlaget for å forbedre obligatorisk tjenestepensjon ble lagt i lønnsoppgjøret for to år siden. Da ble Fellesforbundet og NHO-foreningen Norsk Industri enige om henvende seg til regjeringa for å få en utredning om en bedre tjenestepensjon. Utredningen kom, og regjeringa sa ja til ønsket om å opprette en individuell pensjonskonto, men går ikke med på opptjening fra første krone. Flertallet på Stortinget bør innfri fagbevegelsens krav.

Pensjonsopptjening fra første krone vil spesielt hjelpe deltidsarbeidende. De lavest lønte taper i dag på begge fronter. Det handler om å skape et system for tjenestepensjoner som er likt for alle. Rettferdighet, rett og slett.