Tar til tårene når svimerkene kommer for en dag

NAMDALSAVISA

Det finnes rundt 2,5 millioner bunader i norske hjem. Det viser tall fra Norsk Flid Husfliden. Hver vår opplever de enorm pågang fra bunadsinteresserte nordmenn, og hvert år møter de fortvilte bunadseiere som har fått bunaden ødelagt.

– Typiske skader er flekker, brente hull og stoff som blir revet på spisse kanter. Vi ser også skader etter brann eller ufrivillige opphold i sjø eller vann, sier Irene Tørhaug fra Norsk Flid Husfliden.

– Andre skader vi ser er møllskader og fuktskader etter feil oppbevaring, sier butikksjef Karin Hansen i Norske Bunader. Hansen mener alle bør forsikre bunaden sin, og får støtte fra Irene Tørhaug fra Norsk Flid Husfliden.

Bør ha egen forsikring

– Bunaden bør forsikres særskilt. Mange tror nok at den er dekket gjennom innboforsikringen, sier hun.

– En innboforsikring vil dekke bunaden din så lenge den henger i skapet hjemme, men vil du være sikret når bunaden er i bruk på reise eller ute i 17. mai-tog krever det en egen forsikring, forklarer produktsjef Einar Brekken i Frende Forsikring.

En bunadsforsikring kan dekke alle typer bunadsskader, tyveri og gjelder over hele verden.

– En slik forsikring dekker også skader du er skyld i selv. Folk sparer gjerne lenge for å få råd til bunaden. Da er det dumt å ikke kunne bruke den uten å være bekymret for skader, mener Brekken.

Store kostnader ved skade

– Det koster cirka 13 kroner i måneden å forsikre en bunad som koster 40.000 kroner, sier Brekken i Frende.

– Samtidig som du henter frem bunaden før høysesongen med konfirmasjoner, 17. mai, bryllup og dåp, bør du sjekke hvilken forsikring du har, og om den dekker bunaden din, oftest vil det være en verdigjenstandsforsikring, mener han.

– Vil en reiseforsikring kunne dekke bunaden?

– Bare delvis. En reiseforsikring har ofte en maksimal sumbegrensning per gjenstand som gjør at hele bunaden ofte ikke vil være dekket. Husk også at en reiseforsikring ikke dekker skader som er forårsaket av deg selv, for eksempel hvis du snubler, sier Einar Brekken i Frende.