Alvorsstund med glimt i øyet

Beist og Anders Jektvik

«Varmen»

Med en særegen ukuelig, livsbejaende stil har Beist med rette sjarmert seg inn i manges hjerter det siste halvåret. På den siste smakebiten før debutplata får de også djevelen selv til å innsmigre seg hos lytteren.

For når det hittil humorbaserte bandet tar inn over seg mer alvorlige tema, er det med en viss spenning at man som lytter gir seg i kast med det nye materialet.

Anders Jektvik fikk uvant rolle på Beist sin nye singel Gikk naturlig inn i rollen som Djevelen De har blitt omfavnet for sin uhøytidelige og artige skranglepop. Nå tar Beist ei ny og mer alvorlig retning.

Langt på veg lykkes Beist også med oppgaven, og spesielt på tekstsida er dette ei veldig sterk låt mange nok kan kjenne seg igjen i.

Anders Jektvik er som vanlig tryggheten selv, og valget om å gi han rollen som en forlokkende djevel på skuldra til hovedpersonen i sangen, er veldig klokt. Arne Wormdals diametralt ulike stemme gir en fin kontrast, og den ønskede effekten melder seg umiddelbart.

Dette er ikke den mest spenstige låta til bandet, men et kjærkomment tillegg i låtkatalogen som er med på å gi dem større dybde. For hva er vel humor uten en dose alvor?