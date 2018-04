Stille og rolig natt i Namdalen

NAMDALSAVISA

NAMSOS: Det har vært ei rolig natt i Namdalen, og politiet melder at det ikke har vært de store hendelsene.

– Det har vært et trafikkuhell ved Bangsund skole i natt. Vi hadde kontakt med vedkommende på telefon, som skulle ordne opp selv, sier Viola Elverum, operasjonsleder i politiet.

Det ble også meldt om bråk fra en russebuss i Namsos i løpet av natten.

– Vi var ute og så etter russebussen, men den hadde kjørt videre. Så det har vært ei rolig natt med lite hendelser, sier Elverum.

Regn og vind på kysten

Gråværet i Namdalen fortsetter i dag, og Yr.no melder at det vil bli regn de fleste steder i distriktet, og temperaturene ligger på 4 til 7 plussgrader. Fra Rørvik og nordover meldes det om vestlig stiv kuling med vind opp mot 15 meter i sekundet, som vil minke mot onsdag ettermiddag.

Bobilkamp i Namdalen

I dagen NA kan du blant annet lese om at kampen om bobilkundene i Namdalen spisser seg til. Neste helg åpner en ny forhandler lokalene på Spillum.

Du kan også lese at Namdal Settefisk satser stort og klargjør tomt til blant annet to nye avdelinger for stor laks og ørret på Otterøya.