Flere bilister ble sjekket i trafikkontroll

NAMDALSAVISA

NAMSOS: Politiet melder at det har vært stille og ingen store hendelser i Namdalen i natt.

– Det har vært ei rolig natt uten noen meldinger til politiet. Det har vært en trafikkontroll på Spillum med 18 kontrollerte, men uten noen reaksjoner, sier Øystein Sagen, operasjonsleder i politiet.

Været letter noe

Det ser ut til at det blir noe bedre vær i Namdalen etter flere dager med gråvær. Yr.no melder at det blir sør og sørvest bris, til dels frisk bris på kysten, skiftende skydekke og enkelte regnbyger. Enkelte steder blir det også gløtt av sol, og temperaturene ligger på rundt 7 plussgrader.

Vegen fortsatt stengt

I dag kan du lese i NA at det i går kveld gikk et stort ras over Fv 771 Kvernan i Årsetfjorden i Nærøy.

– Vi hørte at det braket veldig, og kikket rundt for å se hva det var. Da så vi at det løsna i fjellet og at det ble en stor røyksky, forteller øyenvitne Frida Isadåra Årseth.

Vegvesenet melder at Fv 771 Kvernan, på strekningen Salbotnkorsen – Bogen er stengt, og at det er omkjøring ved Saltbotnkorsen, Bogen og ved krysset mellom Fv 802 og Fv 17.

Du kan også lese at Namsos har ansatt kommunepsykolog i ei nyoppretta stilling. Eivind Olav Evensen er den eneste kommunalt ansatte psykologspesialisten innen psykisk helsearbeid for voksne i distriktet.

– Jeg håper derfor å kunne bidra til at flest mulig får riktigst mulig hjelp så raskt som mulig når de trenger det, sier Evensen.

Du kan også lese at det legendariske bandet Herman’s Hermits gjorde et godt inntrykk da de gjestet Grong i går kveld.