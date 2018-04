Mangfold i næringslivet

NAMDALSAVISA

Jeg forstår rett og slett ikke at sjefer og styreledere tør drive en virksomhet uten mangfold i ledergruppen, sier Linda Bernander Silseth styreleder i Norsk Tipping i DN 23. april. Hvorfor er det egentlig viktig?

I 2017 ble Madam Meyer stiftet med bakgrunn i at det er få kvinnelige ledere og kvinnelige styremedlemmer i privat næringsliv i Namdalen. Statistikk viser at i 2016 var det 16 prosent kvinnelige toppledere i aksjeselskap og 13 prosent kvinnelige styreledere nord i Trøndelag.

Forsker Richard Florida viser til at mangfold bidrar til vekst og innovasjon. Hva er vel da mer naturlig enn å jobbe for å øke mangfoldet hos virksomheter i Namdalen? Dessverre er det slik at man i stor grad rekrutterer tradisjonelt. Det kan være at det ikke er kultur for å ansette kvinner i lederstillinger, næringslivet velger det trygge og gjerne de som er lik dem selv. Men vi hører også kvinner ikke søker seg slike posisjoner. Kan det være at kvinner opplever at de ikke er flinke nok, redd for at det går utover familie eller mangler mot til å ta steget?

Nettverket Madam Meyer er til for kvinner som har eller ønsker å utvikle seg selv, samt de som ønsker å ta posisjon der beslutninger tas. Du trenger ikke være leder for å bli medlem.

Madam Meyer har 100 medlemmer med mangfoldig kompetanse, bakgrunn og bosted. Å synliggjøre denne kompetansen til virksomheter i Namdalen er en av vår viktigste roller. Gjennom kjerneverdiene inspirasjon, raushet og mot håper vi å skape et trygt miljø hvor det blir enklere og søke nye muligheter.

Gjennom nettverksmøter der foredrag innen kommunikasjon, retorikk, tilbakemeldinger, hersketeknikker, styrekompetanse, gir oss metoder og verktøy som kan bidra til modigere kvinner som ønsker seg lederstillinger.

Linda Bernander Silseth sier videre at mangfold både i kjønn, alder, erfaring og kompetanse er en forutsetning for å skape fremtidsrettede og konkurransedyktige virksomheter. Næringslivet må velge ledere som gjenspeiler samfunnet. Silseth er styreleder i Norsk

Tipping, og mener nettopp at satsningen på mangfold både i ledelsen og i styret har bidratt til at Norsk Tipping har levert det hun beskriver som det beste året noensinne.

Så kan man kanskje tenke at i slike nettverk foregår det mye hemmelig, det er lukket, kun for ledere som tar beslutninger. Nettverket Madam Meyer er profesjonelt, transparent og åpent. Alle møter blir protokollført og lagt ut på hjemmesiden namsosnf.no. Her er alt åpent.

Det viktigste med et slikt nettverk er at det er kontinuerlig fokus på formål, læring og samlinger gjennom hele året. Det er oppmøte på gjennomsnittlig 35 deltakere på samlingene. Dette viser et behov blant kvinner i Namdalen for et slikt læringsnettverk.

Uttalelse fra tre medlemmer:

Monica Sotberg, daglig leder i Namdalseid frivilligsentral:

«Å være medlem i Madam Meyer er for meg et fellesskap og en kilde til kompetansepåfyll og inspirasjon. Jeg har fått nye bekjentskaper, som jeg også har truffet utenom Madam Meyer sine møter. For meg er det en berikelse både sosialt og faglig.»

Randi Mo Lilleberre, gårdbruker og lærer på OBUS:

Madam Meyer så interessant ut fra starten, men jeg trodde det var for folk i næringslivet, slik at det ikke passet meg. Men en kollega på jobben sa at dette passet meg, så jeg ble nysgjerrig på hva det var. Ble etterhvert oppfordret til å melde meg inn, og vips! så var jeg medlem. Nå er jeg ganske fersk i gruppa, men alle samlingene jeg har deltatt på har vært lærerike og interessante. Jeg har hatt god bruk for det jeg har lært i jobben som gårdbruker og lærer. Jeg ser også at jeg har stor nytte av det jeg har lært og tilegnet meg av kunnskap i organisasjonsarbeid og frivillighetsarbeid, i møte med etater og privat. Kurskveldene jeg har vært med på handler om kommunikasjon, og det synes jeg er spennende. Har allerede kjent på å føle meg tryggere i noen settinger der jeg har brukt verktøy og kunnskap fra samlingene. Jeg har blitt kjent med nye mennesker, og jeg har møtt kjente mennesker på en ny arena. Artig og utviklende å stifte nye bekjentskaper i dette nettverket. Jeg gleder meg allerede til neste samling.

Sandra Milena Kristensen, sykepleier Namsos Sykehus:

Å være medlem av Madam Meyer er for meg inspirerende. Her får man tilgang til gode forelesere i forskjellige temaer som bidrar til kompetansehevning. Samt gode verktøy som man kan ta med seg ut i arbeidslivet.